Тбилиси и Баку ведут координированную работу по развитию Среднего коридора - Гарибашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что проект расширения железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) завершится в 2024 году.

«Нашей целью (Грузии и Азербайджана – ИФ) является устранение в ближайшем будущем всех барьеров, совместное развитие инфраструктуры. В Грузии сейчас строится новый порт. Через год завершится расширение БТК. Этими шагами мы сможем транспортировать больше грузов через Средний коридор (Middle Corridor)», - сказал Гарибашвили пятницу, выступая с совместным заявлением для прессы по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Аллиевым в городе Гябяля (северо-запад Азербайджана).

По его словам, Тбилиси и Баку ведут скоординированную работу по развитию Среднего коридора.

Алиев, в свою очередь, заявил, что сфера транспорта является важной частью азербайджано-грузинских отношений. «И здесь все дела идут успешно, по плану. Грузия и Азербайджан успешно работают в реализации Среднего коридора. Конечно же, на очередных этапах будут предприняты дополнительные шаги, также направленные на увеличение объема грузоперевозок», - подчеркнул президент.

Он добавил, что «имеются прекрасные возможности» для транспортировки новых грузов по Среднему коридору. «Здесь должны найти свое решение как все административные вопросы, тарифная политика и в то же время необходимо предпринять совместные усилия для привлечения грузов и их транспортировки. Естественно, сегодня и этот вопрос широко обсуждался и будет обсуждаться», - добавил Алиев.

Как сообщалось ранее, проект расширения грузинского участка желдороги БТК оценивается в $120 млн. Проект позволит увеличить грузопотоков по желдороге с 1 млн до 5 млн тонн в год.

Железнодорожная магистраль БТК была введена в эксплуатацию 30 октября 2017 года. В рамках проекта построена железная дорога Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км - по территории Турции, 30 км - Грузии, а также осуществлена реконструкция в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Работы на грузинской части магистрали финансировались Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.

Общая протяженность БТК составляет 826 км.

Р.Ахмедов