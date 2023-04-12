ОБСЕ выступает на прямые контакты между Баку и Ереваном для нормализации отношений - Османи

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи призвал Армению и Азербайджан к деэскалации.
«Я получил информацию об инциденте на армяно-азербайджанской границе (11 апреля – ИФ). ОБСЕ может предложить свои ресурсы, чтобы между сторонами были коммуникации и предотвратить такие инциденты. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы такой диалог и коммуникации имели место», - сказал Османи на пресс-конференции в среду в Баку.
По его словам, «для обеих сторон важен мир». «Я призываю стороны использовать механизмы для обеспечения мира. Все конфликты, включая между Арменией и Азербайджаном, должны решаться мирным путем. Как председатель ОБСЕ я поддерживаю инициативы, направленные на обеспечение мира», - отметил он.
Османи также выступил за продолжение прямых контактов между Арменией и Азербайджаном для нормализации отношений.
При этом он добавил, что его целью является укрепление и углубление сотрудничества с Азербайджаном для продвижения мира и безопасности в регионе.
Р.Ахмедов
Армения накануне осуществила спланированную провокацию на границе с Азербайджаном – Байрамов
Международные посредники стремятся вернуть Армению за стол переговоров – Байрамов
Алиев расценил инцидент на азербайджано-армянской границе как «целенаправленную провокацию» Еревана
Казахстан в марте отставал от квоты ОПЕК+ на 28 тыс. б/с - S&P
Правительство Италии одобрило продажу ЛУКОЙЛом НПЗ на Сицилии кипрскому фонду
Эстонская Evecon планирует до 2028г построить в Литве ветропарк на 500 МВт
В Азербайджане за 24 часа умер один больной COVID-19
Минздрав направит свыше 135 тыс. манатов на ПСД ремонта здания, где временно разместят ЦРБ в Лачине
Mitsubishi Heavy Industries получила контракты на создание и разработку противокорабельных ракет для военных Японии
В Нахчыване планируется реализация проектов в сфере ВИЭ на 1500 МВт – Минэнерго Азербайджана
ГААД получит 6,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Новая кредитно-такситная карта Yelo
Новое назначение в совете директоров Bakcell
За прошлый год «Nar» инвестировал в социальные проекты более 5 миллионов манат
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС