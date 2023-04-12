ОБСЕ выступает на прямые контакты между Баку и Ереваном для нормализации отношений - Османи

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи призвал Армению и Азербайджан к деэскалации.

«Я получил информацию об инциденте на армяно-азербайджанской границе (11 апреля – ИФ). ОБСЕ может предложить свои ресурсы, чтобы между сторонами были коммуникации и предотвратить такие инциденты. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы такой диалог и коммуникации имели место», - сказал Османи на пресс-конференции в среду в Баку.

По его словам, «для обеих сторон важен мир». «Я призываю стороны использовать механизмы для обеспечения мира. Все конфликты, включая между Арменией и Азербайджаном, должны решаться мирным путем. Как председатель ОБСЕ я поддерживаю инициативы, направленные на обеспечение мира», - отметил он.

Османи также выступил за продолжение прямых контактов между Арменией и Азербайджаном для нормализации отношений.

При этом он добавил, что его целью является укрепление и углубление сотрудничества с Азербайджаном для продвижения мира и безопасности в регионе.

Р.Ахмедов