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Регион 12.04.2023 13:15

ОБСЕ выступает на прямые контакты между Баку и Ереваном для нормализации отношений - Османи

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи призвал Армению и Азербайджан к деэскалации.

«Я получил информацию об инциденте на армяно-азербайджанской границе (11 апреля – ИФ). ОБСЕ может предложить свои ресурсы, чтобы между сторонами были коммуникации и предотвратить такие инциденты. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы такой диалог и коммуникации имели место», - сказал Османи на пресс-конференции в среду в Баку.

По его словам, «для обеих сторон важен мир». «Я призываю стороны использовать механизмы для обеспечения мира. Все конфликты, включая между Арменией и Азербайджаном, должны решаться мирным путем. Как председатель ОБСЕ я поддерживаю инициативы, направленные на обеспечение мира», - отметил он.

Османи также выступил за продолжение прямых контактов между Арменией и Азербайджаном для нормализации отношений.

При этом он добавил, что его целью является укрепление и углубление сотрудничества с Азербайджаном для продвижения мира и безопасности в регионе.

Р.Ахмедов

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Тэги: ОБСЕ, АРМЕНИЯ, МИР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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