Азербайджан с декабря 2020г экспортировал в Европу 22,4 млрд кубометров газа - глава SOCAR Turkiye

Объем азербайджанского газа, экспортированного в Европу по Южному газовому коридору (ЮГК), с 31 декабря 2020 года по 31 марта 2023 года, составил 22,4 млрд кубометров, заявил генеральный директор компании «SOCAR Turkiye Enerji» Эльчин Ибадов.

«По газопроводу TANAP (компонент ЮГК-ИФ) в Турцию с 30 июня 2018 года по 31 марта 2023 года было поставлено свыше 21 млрд кубометров. По состоянию на 31 марта 2023 года (по ЮГК -ИФ) в Европу поставлено около 22,4 млрд кубометров газа», - сообщил Ибадов, слова которого приводятся в пресс-релизе SOCAR Turkiye Enerji.

Ибадов, как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», также сообщил, что портфель SOCAR Turkiye Enerji по торговле природным газом составляет 6% от потребления Турции, что является одним из крупных портфелей в частном секторе.

«До сих пор поставки газа в Турцию со стороны SOCAR Turkiye Enerji составили около 9,3 млрд кубометров газа, Азербайджаном поставлено - 98,2 млрд кубометров. В то же время мы являемся одним из крупнейших игроков частного сектора Турции на оптовом рынке электроэнергии и природного газа. В 2022 году общий объем торговли и продаж природного газа и электроэнергии достиг 17 тераватт-часов, а его оборот достиг 28 млрд турецких лир (примерно $1,4 млрд)», - отметил Ибадов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил Южный газовый коридор. Стоимость проекта составила $33 млрд.

Основными компонентами ЮГК являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.

Суммарные поставки газа по ЮГК рассчитаны на 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд кубометров - в Европу, еще 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

Поставки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в Европу, для потребителей в Италии, Греции и Болгарии, начались 31 декабря 2020 года. Экспорт в Европу осуществляется по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP), пропускной мощностью 10 млрд кубометров в год.

В настоящее время обсуждается расширение мощности ЮГК в 2 раза.

В 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).

На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из которых порядка 12 млрд кубометров - в Европу.

Н.Аббасова