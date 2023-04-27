Пашинян обсудил с главой МИД Франции нормализацию отношений между Ереваном и Баку

Премьер Армении Никол Пашинян и глава МИД Франции Катрин Колонна обсудили на встрече в четверг в Ереване ситуацию на Южном Кавказе, включая установку Азербайджаном КПП на Лачинской дороге.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, Пашинян и Колонна также обсудили также вопросы урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, заявили о важности эффективной деятельности миссии ЕС в Армении.

Со своей стороны, Колонна заявила, что "Франция - друг Армении". "Мы рядом с Арменией, рядом с вами в поиске справедливого и стабильного мира", - сказала глава МИД Франции.