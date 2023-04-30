Зеленский сравнил конфликт с Россией с пирогом, который нужно разделить на куски

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил конфликт с Россией с пирогом, который нужно разделить на части. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову на YouTube.
По словам Зеленского, беду целиком проглотить сложно, поэтому нужно разделить ее на кусочки.
"Мы не можем его съесть — рот порвешь, большое государство и большое по объему. Эту беду проглотить сложно, надо разделить войну на кусочки, и это победы, одна за другой, иногда параллельные, но в большинстве своем они следуют одна за другой, последовательно", — отметил украинский президент.
В качестве примера президент назвал уничтожение российского крейсера "Москва", который был таким "кусочком" победы для Украины.
"Для нас победа - территория, которая конкретно под защитой гарантий мировой безопасности. НАТО или другие гарантии безопасности. Они очень важны", - добавил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что даже после победы в войне Украине придется соседствовать с Россией, поэтому Киеву нужно быть крепче и ослабить врага.
В.Алиев
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