Зеленский сравнил конфликт с Россией с пирогом, который нужно разделить на куски

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил конфликт с Россией с пирогом, который нужно разделить на части. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову на YouTube.

По словам Зеленского, беду целиком проглотить сложно, поэтому нужно разделить ее на кусочки.

"Мы не можем его съесть — рот порвешь, большое государство и большое по объему. Эту беду проглотить сложно, надо разделить войну на кусочки, и это победы, одна за другой, иногда параллельные, но в большинстве своем они следуют одна за другой, последовательно", — отметил украинский президент.

В качестве примера президент назвал уничтожение российского крейсера "Москва", который был таким "кусочком" победы для Украины.

"Для нас победа - территория, которая конкретно под защитой гарантий мировой безопасности. НАТО или другие гарантии безопасности. Они очень важны", - добавил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что даже после победы в войне Украине придется соседствовать с Россией, поэтому Киеву нужно быть крепче и ослабить врага.

В.Алиев