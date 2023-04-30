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Дальнее зарубежье 30.04.2023 20:57

Зеленский объявил о передаче Францией «мощного бронетанкового пакета»

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, по итогам которого украинский лидер объявил о передаче Францией "мощного бронетанкового пакета", об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Так, Зеленский в ходе "сверхчасового" разговора подробно проинформировал Макрона о ситуации на фронте и перспективах ее развития в мае-июне. Отдельно украинский президент акцентировал внимание на первоочередных потребностях украинских вооруженных сил.

"Была выражена благодарность за уже предоставленную Францией оборонную помощь и доcтигнута договоренность о дополнительных решениях, которые усилят потенциал Украины на поле боя. <...> Ценим подтверждение Францией предоставления нашим Вооруженным Силам мощного бронетанкового пакета", - говорится в сообщении.

В.Алиев

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Тэги: УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, ЗЕЛЕНСКИЙ, МАКРОН


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