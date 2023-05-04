Миссия ЕС на границе с Азербайджаном не гарантирует безопасность Армении - Пашинян

Действующая в Армении на границах с Азербайджаном мониторинговая миссия Евросоюза не дает каких-либо гарантий безопасности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Было не простым решением пригласить мониторинговую миссию ЕС в Армению, поскольку это не дает каких-либо гарантий безопасности, с другой стороны может вызвать новые вызовы. Но с другой для нас важно сохранить внимание международного сообщества к нашему региону, поскольку после событий на Украине внимание международного сообщества заострено на этом вопросе, что создает возможности для нестабильности в нашем регионе", - сказал Пашинян выступая в Пражском центре трансатлантических отношений в четверг.