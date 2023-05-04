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Регион 04.05.2023 22:32

Миссия ЕС на границе с Азербайджаном не гарантирует безопасность Армении - Пашинян

Действующая в Армении на границах с Азербайджаном мониторинговая миссия Евросоюза не дает каких-либо гарантий безопасности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Было не простым решением пригласить мониторинговую миссию ЕС в Армению, поскольку это не дает каких-либо гарантий безопасности, с другой стороны может вызвать новые вызовы. Но с другой для нас важно сохранить внимание международного сообщества к нашему региону, поскольку после событий на Украине внимание международного сообщества заострено на этом вопросе, что создает возможности для нестабильности в нашем регионе", - сказал Пашинян выступая в Пражском центре трансатлантических отношений в четверг.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ЕС, МИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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