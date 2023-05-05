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Внешняя политика 05.05.2023 19:35

В Баку прошли азербайджано-российские консультации по международной кибербезопасности

Азербайджан иРоссия обсудили подходы к борьбе с киберугрозами, согласовали проект плана сотрудничества в сфере международной информационной безопасности, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

"Стороны подтвердили близость российских и азербайджанских подходов к парированию угроз в информационной сфере на основе принципов Устава ООН", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там сообщили, что по итогам консультаций согласован проект плана реализации основных направлений сотрудничества в области обеспечения международной кибербезопасности на 2023-2025 годы.

В ходе консультаций, в которых участвовали замсекретаря СБ РФ Олег Храмов и секретарь Совбеза Азербайджана Рамиль Усубов, "состоялся предметный обмен мнениями по всему спектру вопросов двустороннего взаимодействия" в области обеспечения международной информационной безопасности, сказали в пресс-службе.

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Тэги: РОССИЯ, СОВБЕЗ, КОНСУЛЬТАЦИИ, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ


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