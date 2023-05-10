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Регион 10.05.2023 17:17

Пашинян и Ховаев обсудили нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном

Нормализацию отношений между Ереваном и Баку обсудили на встрече в среду премьер Армении Никол Пашинян и спецпредставитель МИД РФ Игорь Ховаев, сообщили в пресс-службе правительства Армении.

Пашинян также представил Ховаеву подходы Еревана в вопросе урегулирования существующих ключевых проблем.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, МИД


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