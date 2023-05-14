Эрдоган лидирует на президентских выборах в Турции

После подсчета 16,99 процента бюллетеней на президентских выборах, состоявшихся в Турции, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с 56,67 процента голосов. Вторым идет председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу (38,08%), кандидат от коалиции Ata İttifakı ("Коалиция Ататюрка") Синан Оган - третий (5,39%). В.Алиев

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