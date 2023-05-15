Баку и Минск подписали дорожную карту создания в Азербайджане сборочного предприятия в сфере лифтового оборудования

Азербайджан и Беларусь подписали ряд документов о развитии взаимодействия по итогам заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в понедельник в Баку.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на белорусские СМИ, большинство подписанных документов касаются сотрудничества в сфере промышленности.

В частности, подписана «дорожная карта» создания сборочного предприятия в Азербайджане в сфере лифтового оборудования на 2023-2024 годы между ОАО "Могилевлифтмаш" и УОО "Улу Гейча" (Баку).

Кроме этого, заключено дилерское соглашение между ОАО "МАЗ" и компанией TURAN (Баку), предусматривающее продвижение продукции МАЗ на рынке Азербайджана и ее сервисное обслуживание.

Еще один документ - договор на поставку электротехнической продукции между ОАО "МЭТЗ им.В.И.Козлова" (Минск) и ООО AZMETZLLC (Баку).

Р.Ахмедов