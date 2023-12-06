Баку и Минск подтвердили готовность к дальнейшему расширению взаимодействия

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Назарук провел встречу с послом Азербайджана в Минске Ульви Бахшалиевым по случаю завершения его дипломатической миссии в стране.

«В ходе встречи обсуждены состояние и перспективы развития белорусско-азербайджанских отношений. Подтверждена взаимная готовность к дальнейшему расширению сотрудничества», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД Беларуси.

Р.Ахмедов