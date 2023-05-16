Азеришыг направит 3,8 млн манатов на закупку оборудования для приема, преобразования и распределения электроэнергии

ОАО «Азеришыг» направит 3,8 млн манатов на закупку оборудования для приема, преобразования и распределения электроэнергии линиями электропередачи 6/10/0,4кВ. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, с ООО «GBS» подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 3,821 млн манатов. Срок выполнения работ по договору – до 12 июля 2023 года. В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей. Р.Керимов

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