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Инфраструктура и тендеры 16.05.2023 13:44

Азеришыг направит 3,8 млн манатов на закупку оборудования для приема, преобразования и распределения электроэнергии

ОАО «Азеришыг» направит 3,8 млн манатов на закупку оборудования для приема, преобразования и распределения электроэнергии линиями электропередачи 6/10/0,4кВ.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, с ООО «GBS» подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 3,821 млн манатов.

Срок выполнения работ по договору – до 12 июля 2023 года.

В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРИШЫГ, ТЕНДЕР


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