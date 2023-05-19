Ж/д ветка Решт - Астара в Иране будет построена до конца 2027г

Железнодорожная ветка Решт - Астара в Иране, входящая в международный транспортный коридор (МТК) "Север-Юг" будет построена в 2027 г., сообщил в пятницу журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов "на полях" форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
"У нас в соответствии с соглашением строительство должно составить 4 года. Уже идет проектирование, геологоразведка. Мы планируем, что в III квартале 2027 г. или к концу 2027 г. полностью все работы должны быть завершены", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках.
Говоря о развитии Транскаспийской ветки в рамках МТК "Север-Юг", Белоусов сообщил, сейчас идет очень активная работа по раскатке этого маршрута. Прибрежная зона Каспийского моря мелководна, и для того, чтобы туда могли заходить суда с осадкой 4 метра, там строится специальный канал и в этом году начались соответствующие дноуглубительные работы. "Это все идет достаточно успешно, и мы исходим из того, что к 2030 г. объемы перевозок по этому направлению достигнут 10 млн тонн", - сказал он.
"Всего по маршруту "Север-Юг" мы планируем довести провозные мощности к 2030 г. до 41-45 млн тонн, что в 3 раза больше, чем сегодняшние объемы. Сегодня мы где-то 15 млн тонн примерно провозим по этим трем направлениям (Восточное, Центральное и Транскаспийское - ИФ)", - добавил первый вице-премьер.
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