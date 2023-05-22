Мария Габриэль, получившая мандат на формирование правительства Болгарии, вернула его президенту

Представительница коалиции "Граждане за демократическое развитие Болгарии"-"Союз демократических сил" (ГЕРБ-СДС) Мария Габриэль в понедельник вернула президенту страны Румену Радеву мандат на формирование правительства, сообщает Болгарское национальное радио.
"Папка, которую я возвращаю, пуста, поскольку я не позволю, чтобы в ней находились имена людей, попавших туда не в результате открытых и четких переговоров, но в результате закулисных сделок", - сказала она на встрече с Радевым.
Незадолго до встречи с президентом Габриэль провела брифинг в Национальном собрании Болгарии. В нем также принял участие представитель коалиции "Продолжаем перемены - Демократическая Болгария" Николай Денков.
По словам Габриель, две коалиции за последние 48 часов выработали формулу, основанную на разуме, а не на эмоциях. Две коалиции, в частности, пришли к соглашению о руководстве правительством на ротационной основе. Планировалось, что первые девять месяцев кабинетом руководил бы Денков, при этом Габриэль заняла бы пост главы МИД, в следующие девять месяцев они поменялись бы портфелями.
По мнению наблюдателей, ротационное управление правительством, в том числе послужило камнем преткновения для успешного формирования кабинета.
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