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Происшествия 23.05.2023 16:22

Прокуратура начала проверку по факту отравления 27 человек в школе на северо-западе Азербайджана

Прокуратура приступила к проверке по факту отравления 27 человек в средней школе на территории Шекинского района (северо-запад Азербайджана), сообщили во вторник в Генпрокуратуре Азербайджана.

«В Шекинской районной прокуратуре проводится разбирательство по факту отравления 27 человек – 24 учеников и 3 учителей – в средней школе в селе Гудула Шекинского района», - говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что для установления причины отравления были взяты необходимые образцы, назначены соответствующие экспертизы, а также предприняты другие действия.

Р.Керимов

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Тэги: ГЕНПРОКУРАТУРА, ШКОЛА, ОТРАВЛЕНИЕ

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