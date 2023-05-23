Прокуратура начала проверку по факту отравления 27 человек в школе на северо-западе Азербайджана

Прокуратура приступила к проверке по факту отравления 27 человек в средней школе на территории Шекинского района (северо-запад Азербайджана), сообщили во вторник в Генпрокуратуре Азербайджана.

«В Шекинской районной прокуратуре проводится разбирательство по факту отравления 27 человек – 24 учеников и 3 учителей – в средней школе в селе Гудула Шекинского района», - говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что для установления причины отравления были взяты необходимые образцы, назначены соответствующие экспертизы, а также предприняты другие действия.

Р.Керимов