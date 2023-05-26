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Дальнее зарубежье 26.05.2023 18:05

Папа римский отменил пятничные аудиенции из-за высокой температуры

Папе римскому Франциску в пятницу пришлось изменить планы из-за недомогания, сообщает Ansa со ссылкой на Зал печати Святого престола.

"У понтифика сильно поднялась температура, он отменил аудиенции, намеченные на это утро", - проинформировали в Ватикане, не уточняя каких-либо деталей относительно его состояния здоровья.

В конце марта папа Франциск провел несколько дней в больнице "Джемелли", где проходил лечение от инфекционного бронхита.

Летом 2021 года понтифик провел 10 дней в этой клинике после операции на кишечнике.

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Тэги: ВАТИКАН, ПОНТИФИК, ЗДОРОВЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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