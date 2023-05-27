Восстановление авиасообщения между Россией и Грузией не имеет ничего общего с политикой - премьер-министр Гарибашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил поддержку решению РФ восстановить прямое авиасообщение с республикой.

Восстановленное РФ авиасообщение "является составляющей частью экономических отношений и не имеет никакого отношения к политике, а для миллиона наших соотечественников, проживающих в России, полеты необходимы", - заявил он, выступая в субботу на встрече с представителями грузинской диаспоры, которые прибыли в Тбилиси из разных стран.

"Все, что облегчает нашей диаспоре жизнь, надо только приветствовать", - добавил премьер.

По его словам, когда в 2019 году Россия в одностороннем порядке остановила полеты в Грузию, европейские и американские партнеры обращались к российскому руководству с просьбой возобновить авиасообщение.

При этом он отметил, что ежедневно грузино-российскую границу в районе Ларса пересекают тысячи автомобилей, грузовых и легковых.

"Я не понимаю, какая разница, попадешь ли ты в Грузию на автомобиле или самолете? По логике наших оппонентов мы должны закрыть любое движение, прекратить все экономические отношения с Россией, отказаться от ежегодных перечислений сотен миллионов долларов от представителей диаспоры в России своим семьям и близким в Грузии. Зачем мы должны отказываться от всего этого, наоборот, мы должны помогать нашим людям везде", - сказал Гарибашвили.