Восстановление авиасообщения между Россией и Грузией не имеет ничего общего с политикой - премьер-министр Гарибашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил поддержку решению РФ восстановить прямое авиасообщение с республикой.
Восстановленное РФ авиасообщение "является составляющей частью экономических отношений и не имеет никакого отношения к политике, а для миллиона наших соотечественников, проживающих в России, полеты необходимы", - заявил он, выступая в субботу на встрече с представителями грузинской диаспоры, которые прибыли в Тбилиси из разных стран.
"Все, что облегчает нашей диаспоре жизнь, надо только приветствовать", - добавил премьер.
По его словам, когда в 2019 году Россия в одностороннем порядке остановила полеты в Грузию, европейские и американские партнеры обращались к российскому руководству с просьбой возобновить авиасообщение.
При этом он отметил, что ежедневно грузино-российскую границу в районе Ларса пересекают тысячи автомобилей, грузовых и легковых.
"Я не понимаю, какая разница, попадешь ли ты в Грузию на автомобиле или самолете? По логике наших оппонентов мы должны закрыть любое движение, прекратить все экономические отношения с Россией, отказаться от ежегодных перечислений сотен миллионов долларов от представителей диаспоры в России своим семьям и близким в Грузии. Зачем мы должны отказываться от всего этого, наоборот, мы должны помогать нашим людям везде", - сказал Гарибашвили.
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