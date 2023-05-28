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Внешняя политика 28.05.2023 15:05

Делимитация армяно-азербайджанской границы должна вестись на условиях Баку - Алиев

Делимитация армяно-азербайджанской границы должна проводиться на условиях Баку, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Делимитация границ (с Арменией – ИФ) должна быть на наших условиях, то есть на справедливых условиях. Мирное соглашение должно основываться на международных правилах, должна быть открыта дорога (железнодорожная – ИФ-Аз) в Нахчыван. Из Карабаха должны быть выведены все представители Вооруженных сил Армении. Это наши условия», - сказал Алиев в воскресенье на встрече жителями Лачинского района.

По его словам, события, произошедшие в регионе за последние два с половиной года (после завершения второй Карабахской войны 2020 года – ИФ), должны пробудить карабахских армян от грез.

Алиев добавил: «Между Азербайджаном и Арменией должно быть подписано мирное соглашение на основе принципа территориальной целостности».

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, ГРАНИЦА, ДЕЛИМИТАЦИЯ


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