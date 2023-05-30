Алиев и Герцог поручили увеличить число прямых авиарейсов между Азербайджаном и Израилем

Азербайджан и Израиль намерены увеличить взаимный турпоток, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

«Сегодня мы также обсудили возможности повышения уровня взаимного турпотока между нашими странами. В настоящее время (между нашими странами – ред.) осуществляется всего 4 рейса в неделю. На мой взгляд, этого недостаточно. Членам наших делегаций поручено увеличить количество рейсов не только на сезонной основе, но и на постоянной основе», - сказал Алиев во вторник в Баку, выступая с совместным заявлением для прессы по итогам переговоров в Баку с президентом Израиля Исхаком Герцогом.

Алиев добавил, что для привлечения большего количества туристов из Израиля даны поручения изучить имеющиеся там презентационные возможности и предоставить гражданам Израиля подробную информацию о многовековой жизни еврейской общины в Азербайджане.

Президент добавил, что еврейская община является большим достоянием для Азербайджана.

Х.Насирзаде