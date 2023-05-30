Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8199 RUR   0.0212 GBR   2.1004 TRY   0.0841

Цена на нефть

29.05 $/bbl +/- WTI 72.96 +0.29 Brent 77.07 +0.12

Туризм 30.05.2023 16:05

Алиев и Герцог поручили увеличить число прямых авиарейсов между Азербайджаном и Израилем

Азербайджан и Израиль намерены увеличить взаимный турпоток, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

«Сегодня мы также обсудили возможности повышения уровня взаимного турпотока между нашими странами. В настоящее время (между нашими странами – ред.) осуществляется всего 4 рейса в неделю. На мой взгляд, этого недостаточно. Членам наших делегаций поручено увеличить количество рейсов не только на сезонной основе, но и на постоянной основе», - сказал Алиев во вторник в Баку, выступая с совместным заявлением для прессы по итогам переговоров в Баку с президентом Израиля Исхаком Герцогом.

Алиев добавил, что для привлечения большего количества туристов из Израиля даны поручения изучить имеющиеся там презентационные возможности и предоставить гражданам Израиля подробную информацию о многовековой жизни еврейской общины в Азербайджане.

Президент добавил, что еврейская община является большим достоянием для Азербайджана.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ИЗРАИЛЬ, ТУРИЗМ


Похожие новости


Алиев ждет Герцога с визитом в Азербайджане Президент Азербайджана обсудил с главой МИД Израиля перспективы двустороннего сотрудничества Глава МИД Израиля назвал «отличной» встречу с президентом Азербайджана в Баку Алиев принял министра разведки Израиля Решение об открытии посольства в Израиле исходит из национальных интересов Азербайджана - Алиев Алиев и Либерман обсудили расширение торгово-экономических отношений и энергетику Алиев принял министра финансов Израиля Алиев отмечает наличие потенциала для сотрудничества Азербайджана и Израиля в сфере ВИЭ Президент Азербайджана ответил официальным лицам Ирана: Пусть раскроют глаза, где они увидели присутствие Израиля в регионе? Алиев рассчитывает совместно с Герцогом углубить сотрудничество между Азербайджаном и Израилем

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az