Алиев и Герцог поручили увеличить число прямых авиарейсов между Азербайджаном и Израилем

Азербайджан и Израиль намерены увеличить взаимный турпоток, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.
«Сегодня мы также обсудили возможности повышения уровня взаимного турпотока между нашими странами. В настоящее время (между нашими странами – ред.) осуществляется всего 4 рейса в неделю. На мой взгляд, этого недостаточно. Членам наших делегаций поручено увеличить количество рейсов не только на сезонной основе, но и на постоянной основе», - сказал Алиев во вторник в Баку, выступая с совместным заявлением для прессы по итогам переговоров в Баку с президентом Израиля Исхаком Герцогом.
Алиев добавил, что для привлечения большего количества туристов из Израиля даны поручения изучить имеющиеся там презентационные возможности и предоставить гражданам Израиля подробную информацию о многовековой жизни еврейской общины в Азербайджане.
Президент добавил, что еврейская община является большим достоянием для Азербайджана.
Х.Насирзаде
Армянские НВФ в Карабахе подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана - Минобороны
В Брюсселе призывают Ереван и Баку избегать шагов, способных поставить под угрозу мирный процесс
Баку и Тель-Авив могут развивать сотрудничество по совместным проектам в третьих странах - Алиев
Золото дорожает после снижения накануне до минимума с марта
CEO Starbucks подтвердил цель по открытию 9 тыс. кофеен в материковой части КНР к 2026 г
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
ЕС ввел санкции в отношении четырех граждан Молдовы и одного россиянина
Власти Дании планируют выделить более $20 млрд на оборону в ближайшие 10 лет
Эксперты предупредили об угрозе исчезновения человечества из-за технологий искусственного интеллекта
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank запускает проект наставничества для студентов
Банк Республика поддержал малообеспеченные семьи в рамках программы самозанятости!
NEQSOL Holding объявляет о партнерстве с глобальным поставщиком обучения O`Reilly
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС