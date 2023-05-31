Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8182 RUR   0.021 GBR   2.106 TRY   0.0825

Цена на нефть

30.05 $/bbl +/- WTI 69.46 -3.50 Brent 73.71 -3.59

ТЭК 31.05.2023 09:26

Цены на нефть продолжают снижаться после падения накануне

Цены на нефть продолжают снижаться в среду после достижения минимумов за последний месяц накануне.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 в среду составляет $73,35 за баррель, что на $0,19 (0,26%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на $3,53 (4,6%), до $73,54 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,24 (0,35%), до $69,22 за баррель. По итогам прошлой сессии стоимость контрактов уменьшилась на $3,21 (4,4%), до $69,46 за баррель.

По данным Dow Jones Market Data, обе марки накануне закрылись на минимумах с 4 мая.

Внимание трейдеров по-прежнему направлено на ситуацию с потолком госдолга США. В среду ожидается голосование в Палате представителей по проекту соглашения, достигнутого президентом Джо Байденом и спикером нижней палаты Конгресса республиканцем Кевином Маккарти, после чего документ поступит на рассмотрение в Сенат.

Кроме того, рынок оценивает макроэкономические данные из Китая. Опубликованное в 5:30 официальное майское значение индекса менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности не оправдало прогноза аналитиков на уровне 49,4 пункта, снизившись до минимальных за пять месяцев 48,8 пункта с 49,2 пункта в апреле.

Слабая статистика усилила опасения замедления экономического роста в Китае, главном мировом импортере нефти, указывает Trading Economics.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


Похожие новости


Brent подешевела до $73,85 за баррель Цены на нефть опускаются Нефть перешла к росту Цены на нефть продолжают снижаться Нефть продолжает дешеветь, Brent - у $75,8 за баррель Цены на нефть падают, Brent - ниже $77 за баррель Brent стабильна на уровне $78,35 за баррель Brent подорожала до $78,21 за баррель Цены на нефть продолжают расти, Brent приблизилась к $78 за баррель Цены на нефть уверенно растут, Brent торгуется на уровне $77,67 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az