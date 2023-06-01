Новый посол Азербайджана в Украине в ближайшее время приступит к работе - Алиев

Баку назначил нового посла Азербайджана в Украине, который в ближайшее время приступит к работе.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая прошла на «полях» 2-го Саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе, сообщает сайт азербайджанского лидера.





“На встрече состоялся обмен мнениями о двусторонних отношениях между Азербайджаном и Украиной (...). Было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Украиной”, - отмечается в информации.





Зеленский выразил благодарность и высокую оценку Алиеву за гуманитарную помощь Азербайджана Украине, заботу об украинских детях и организацию их визита в Азербайджан.





В ходе беседы также отмечено, что Азербайджан и Украина поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга и в рамках международных организаций.





Х.Насирзаде