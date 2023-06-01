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Внешняя политика 01.06.2023 22:10

Новый посол Азербайджана в Украине в ближайшее время приступит к работе - Алиев

Баку назначил нового посла Азербайджана в Украине, который в ближайшее время приступит к работе.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая прошла на «полях» 2-го Саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе, сообщает сайт азербайджанского лидера.


“На встрече состоялся обмен мнениями о двусторонних отношениях между Азербайджаном и Украиной (...). Было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Украиной”, - отмечается в информации.


Зеленский выразил благодарность и высокую оценку Алиеву за гуманитарную помощь Азербайджана Украине, заботу об украинских детях и организацию их визита в Азербайджан.


В ходе беседы также отмечено, что Азербайджан и Украина поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга и в рамках международных организаций.


Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА, ПОСОЛ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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