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Дальнее зарубежье 03.06.2023 18:03

Глава ВМС Ирана заявил о планах создать вместе с Саудовской Аравией, другими странами коалицию для безопасности на море

Глава ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани заявил, что Иран, Саудовская Аравия, Пакистан и другие страны региона намерены сформировать коалицию для обеспечения морской безопасности.

"Командующий иранских ВМС контр-адмирал Шахрам Ирани сказал, что ряд стран региона, включая Иран и Саудовскую Аравию, собирается формировать новую морскую коалицию для действий в северной акватории Индийского океана", - сообщает иранское агентство "Мехр".

Он отметил, что ранее Иран и Оман провели несколько военно-морских учений. Вместе с тем Саудовская Аравия, Пакистан, Индия, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Ирак желают сотрудничать на море.

Говоря о появлении новых региональных и международных альянсов, контр-адмирал напомнил о морском союзе Ирана, РФ и КНР, проводящих ежегодные учения ВМС.

В конце мая стало известно, что власти ОАЭ приняли решение выйти из возглавляемой США коалиции по морской безопасности на Ближнем Востоке. Коалиция Объединенных морских сил, штаб-квартира которой расположена в Бахрейне, объединяет 34 страны. Одной из ее основных задач является обеспечение безопасности и борьба с терроризмом и пиратством в Красном море и в районе Персидского залива.

Весной этого года Иран при посредничестве Китая договорился о возобновлении дипотношений с Саудовской Аравией.

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Тэги: ИРАН, САУДАРАВИЯ, МОРЕ, КОАЛИЦИЯ


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