РФ и Саудовская Аравия не имели разногласий при рассмотрении сделки ОПЕК+

РФ и Саудовская Аравия не имели разногласий при рассмотрении сделки п регулированию уровней добычи нефти, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"У нас не было никаких разногласий. Мы всегда находим общее решение. На протяжении уже многих лет последних наше соглашение действует в интересах рынка, в интересах тех стран, которые участвуют в соглашении. Я бы сказал, что в интересах не только экспортеров, но и производителей", - сказал он.

"Безусловно, всегда бывают предварительные решения, но, тем не менее, мы выходим на все общие договоренности", - добавил вице-премьер.

Новак напомнил, что по итогам очередного заседания ОПЕК+ было принято решение продлить действующее соглашение до конца 2024 года. "Те добровольные сокращения, которые приняли на себя 9 стран, начиная с 1 мая, сокращения на 1,660 млн баррелей в сутки продлить также до конца 2024 года. Это позволит нам в долгосрочной перспективе иметь уже прогнозируемые действия нашего соглашения до конца 2024 года, то есть на 1,5 года вперед", - уточнил он.