Байден пока не определился, чью кандидатуру на пост следующего генсека НАТО поддержат США

Президент США Джо Байден пока не решил, кандидатуру какого политика поддержат США на пост следующего генсека НАТО, заявил в понедельник журналистам представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
"У меня нет никакой информации по кандидатуре следующего генсека НАТО. Президент пока не принял решение, чью кандидатуру поддержали бы Соединенные Штаты", - сказал он на брифинге в Белом доме.
Срок полномочий нынешнего главы альянса Йенса Столтенберга истекает в конце сентября. Однажды он уже продлевался, и не исключено, что это может повториться. Традиционно пост генсека НАТО занимает политик из европейской страны, однако, его кандидатура негласно должна быть одобрена в Белом доме.
Пост следующего генсека европейские СМИ прочат разным политикам: премьер-министру Дании Метте Фредериксен, министру обороны Британии Бену Уоллесу, премьеру Нидерландов Марку Рютте, премьеру Испании Педро Санчесу, а также эстонскому премьеру Кае Каллас.
Азербайджанские военные участвуют в международных учениях "Anatolian Phoenix - 2023" в Турции
Главы ВМС Азербайджана и Италии провели встречу в рамках выставки "Seafuture 2023"
Байрамов обсудил с содокладчиками Мониторингового комитета ПАСЕ нормализацию отношений между Баку и Ереваном
Туркменистан начал уборку пшеницы, планирует собрать 1,4 млн т
"КазМунайГаз" по итогам 2022г увеличит дивиденды в 1,5 раза
Страховые компании мира собрали рекордные 5,6 трлн евро премий в 2022г
Актеры Голливуда проголосуют по поводу забастовки вслед за сценаристами
В Азербайджане за 24 часа выявили всего один случай COVID-19
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Nobel Energy и Министерство Энергетики подписали Меморандум о Взаимопонимании по строительству солнечной электростанции мощностью 400 МВт
Nar поддержал открытый турнир по триатлону «IronWind»
Kapital Bank получил очередную престижную международную награду
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС