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Дальнее зарубежье 05.06.2023 23:48

Байден пока не определился, чью кандидатуру на пост следующего генсека НАТО поддержат США

Президент США Джо Байден пока не решил, кандидатуру какого политика поддержат США на пост следующего генсека НАТО, заявил в понедельник журналистам представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"У меня нет никакой информации по кандидатуре следующего генсека НАТО. Президент пока не принял решение, чью кандидатуру поддержали бы Соединенные Штаты", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Срок полномочий нынешнего главы альянса Йенса Столтенберга истекает в конце сентября. Однажды он уже продлевался, и не исключено, что это может повториться. Традиционно пост генсека НАТО занимает политик из европейской страны, однако, его кандидатура негласно должна быть одобрена в Белом доме.

Пост следующего генсека европейские СМИ прочат разным политикам: премьер-министру Дании Метте Фредериксен, министру обороны Британии Бену Уоллесу, премьеру Нидерландов Марку Рютте, премьеру Испании Педро Санчесу, а также эстонскому премьеру Кае Каллас.

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Тэги: США, НАТО, ГЕНСЕК, КАНДИДАТУРА


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