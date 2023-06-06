General Motors инвестирует свыше $1 млрд в заводы по выпуску пикапов

Американский автопроизводитель General Motors Co. планирует инвестировать $1 млрд в переоборудование двух заводов в штате Мичиган для производства мощных пикапов следующего поколения.

Как говорится в сообщении компании, сборочная фабрика Flint Assembly, начиная с четвертого квартала этого года, получит инвестиции в размере $788 млн, завод Flint Metal Center - $233 млн.

GM объявила, что с 2035 года будет продавать исключительно автомобили на электроприводе. Несмотря на это, спрос на её пикапы с двигателями внутреннего сгорания, включая модели Chevrolet Silverado и GMC Sierra, остается высоким, отмечает CNBC. В прошлом году продажи таких автомобилей выросли на 38%, до почти 288 тыс.

Акции GM подешевели на 0,4% в понедельник. За последние три месяца капитализация компании сократилась на 16,4%, до $47,65 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 6,2%.