Нефть ускорила падение, Brent у $75 за баррель

Цены на нефть ускорили снижение днем во вторник на опасениях в отношении перспектив американской экономики.
Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:37 составляет $75,06 баррель, что на $1,65 (2,15%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена июльских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на $1,71 (2,37%), до $70,44 за баррель.
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