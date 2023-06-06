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Цена на нефть

05.06 $/bbl +/- WTI 72.15 +0.41 Brent 76.71 +0.58

ТЭК 06.06.2023 15:50

Нефть ускорила падение, Brent у $75 за баррель

Цены на нефть ускорили снижение днем во вторник на опасениях в отношении перспектив американской экономики.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:37 составляет $75,06 баррель, что на $1,65 (2,15%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена июльских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на $1,71 (2,37%), до $70,44 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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