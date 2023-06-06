Байрамов обсудил с постпредами при ОБСЕ отношения Азербайджана и Армении в постконфликтный период

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с постоянными представители государств-участников ОБСЕ отношения Баку и Еревана в постконфликтный период, сообщил МИД Азербайджана в твиттере.

«Министр иностранных дел Азербайджана Байрамов Джейхун принял участие в «круглом столе» (в Вене – ИФ) с постоянными представителями государств-участников при ОБСЕ, организованном северо-македонским председательством. Состоялись плодотворные обсуждения повестки сотрудничества ОБСЕ и азербайджано-армянских отношений в постконфликтный период», - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник отбыл с рабочим визитом в Австрию, где примет участие в специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, а также проведет двусторонних встреч.

Р.Керимов