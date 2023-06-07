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ТЭК 07.06.2023 22:15

Fortum изучит возможность строительства АЭС в Финляндии с американской Westinghouse

Финский концерн Fortum подписал с американской Westinghouse меморандум о взаимопонимании с целью изучить возможные проекты новых АЭС в Финляндии и Швеции, сообщила финская компания.

Решения о потенциальных инвестициях будут приняты позднее, уточняется в сообщении.

В ноябре прошлого года Fortum также договорился с Westinghouse о том, что американская компания подготовит новое топливо для финской АЭС "Ловииса". Сейчас у Fortum действует контракт на поставку топлива для этой станции с российской ТВЭЛ.

В финской компании напомнили, что в прошлом году Fortum запустил исследование условий для реализации малых и больших атомных проектов в Финляндии и Швеции. Помимо американской компании, концерн также договорился о сотрудничестве, в частности, с корейской KHNP, британской Rolls-Royce SMR, французской EDF.

Как сообщалось, весной в Финляндии началась эксплуатация третьего энергоблока АЭС "Олкилуото", после этого у страны в работе пять ядерных реакторов на двух АЭС - "Ловииса" и "Олкилуото", которые удовлетворяют потребности страны в электричестве более чем на 40%.

В прошлом году Fennovoima, 34% в которой принадлежит ГК "Росатом", в одностороннем порядке разорвала контракт на строительство еще одной АЭС в Финляндии - "Ханхикиви-1" - со структурой "Росатома" RAOS и отозвала заявку на лицензию для строительства. Стороны ведут судебные разбирательства по проекту.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, США, АЭС, ПЛАНЫ


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