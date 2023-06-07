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Цена на нефть

06.06 $/bbl +/- WTI 71.74 -0.41 Brent 76.29 -0.42

ТЭК 07.06.2023 15:26

Решение ОПЕК+ может привести к росту цен - глава МЭА

Мировой нефтяной рынок столкнётся с проблемами во второй половине года; в условиях растущего спроса сокращение добычи странами ОПЕК+ может привести к резкому росту цен, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью Bloomberg TV.

"Конечно, это (рост цен на нефть - ИФ) зависит от стран ОПЕК и того, какой производственной политики они собираются придерживаться. Но, когда мы смотрим на наши показатели, которые берутся за ориентир для реальных игроков рынка, то видим, что при нормальных условиях вторая половина этого года будет напряженной. Это уже есть из-за сильного роста спроса примерно на 2 млн б/с. (...) Таким образом, сокращение производства может привести к резкому скачку цен", - сказал Бироль.

Он подчеркнул, что сейчас остаётся много неопределенностей, главная из которых - экономика Китая. Бироль напомнил, что, по прогнозу МЭА, 60% мирового прироста спроса на нефть в 2023 году придется на КНР.

"Если китайская экономика ослабнет, или рост будет намного ниже, чем считают многие международные экономические институты, конечно, это может привести к "медвежьим" настроениям", - сказал Бироль, но подчеркнув, что в случае, если экономика КНР сохранит темпы роста, то сокращения добычи странами ОПЕК+ приведут к дефициту на рынке во втором полугодии.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ на минувшем собрании 4 июня приняли решение о снижении уровня квот по добыче нефти на 2024 год - на 1,4 млн б/с, до 40,46 млн б/с. Кроме того, участники альянса, объявившие ранее о добровольном сокращении суммарно на 1,66 млн б/с, продлили эти обязательства на следующий год.

Также Саудовская Аравия сообщила, что в июле добровольно снизит нефтепроизводство еще на 1 млн б/с в дополнение к сокращению на 500 тыс. б/с, которое продлится до конца следующего года. Таким образом, добыча нефти страны в следующем месяце составит около 9 млн б/с.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, РЫНОК, МНЕНИЕ


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