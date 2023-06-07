Нефть перешла к росту, Brent - $77 за баррель

Цены на нефть перешли к росту в среду на фоне ослабления американского доллара.
Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:24 мск составляет $77 баррель, что на $0,71 (0,93%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена июльских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,7 (0,98%), до $72,44 за баррель.
Индекс DXY, показывающий стоимость американской валюты относительно шести других основных мировых валют, понижается в ходе торгов на 0,2%, что повышает привлекательность нефти для держателей других валют.
Кроме того, рынок ожидает публикации в среду, в 17:30 мск, еженедельного доклада Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), нефтяные запасы за неделю, завершившуюся 2 июня, сократились в Штатах примерно на 1,7 млн баррелей.
США с 17 июня повысят консульские сборы за визы
В ЕС ждут прогресса на переговорах лидеров Азербайджана и Армении в конце июля в Брюсселе
Баку и Будапешт обсудили обстановку на Южном Кавказе и перспективы развития ВТС
В Азербайджане за 24 часа выявили три случая COVID-19
В Азербайджане увеличиваются ряд штрафов за нарушение правил дорожного движения
В Азербайджане к 2027г подготовят электронный каталог блюд национальной кухни
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
Назарбаев лишится своего офиса
Блинкен и кронпринц Саудовской Аравии обсудили развитие экономического сотрудничества, ситуацию на Ближнем Востоке
Развитие КНДР ядерного оружия является самой острой угрозой для Южной Кореи
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Банк Республика открыл новый филиал в торговом центре «Садарак»
Nobel Energy и Министерство Энергетики подписали Меморандум о Взаимопонимании по строительству солнечной электростанции мощностью 400 МВт
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС