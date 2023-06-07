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Цена на нефть

06.06 $/bbl +/- WTI 71.74 -0.41 Brent 76.29 -0.42

ТЭК 07.06.2023 15:31

Нефть перешла к росту, Brent - $77 за баррель

Цены на нефть перешли к росту в среду на фоне ослабления американского доллара.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:24 мск составляет $77 баррель, что на $0,71 (0,93%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена июльских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,7 (0,98%), до $72,44 за баррель.

Индекс DXY, показывающий стоимость американской валюты относительно шести других основных мировых валют, понижается в ходе торгов на 0,2%, что повышает привлекательность нефти для держателей других валют.

Кроме того, рынок ожидает публикации в среду, в 17:30 мск, еженедельного доклада Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), нефтяные запасы за неделю, завершившуюся 2 июня, сократились в Штатах примерно на 1,7 млн баррелей.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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