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Дальнее зарубежье 07.06.2023 23:30

Путин и наследный принц Саудовской Аравии дали высокую оценку кооперации в рамках ОПЕК+

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы многопланового российско-саудовского сотрудничества. Внимание, в частности, было уделено мерам по дальнейшему наращиванию торгово-экономических связей, реализации перспективных совместных проектов в сферах инвестиций, транспортной логистики, энергетики", - говорится в сообщении.

"Обстоятельно рассмотрена тематика обеспечения стабильности на мировом рынке энергоносителей. С обеих сторон дана высокая оценка уровня кооперации в рамках "ОПЕК плюс", позволяющей предпринимать своевременные и эффективные шаги для поддержания баланса спроса и предложения на нефть. Отмечена важность достигнутых в ходе недавней министерской встречи в Эр-Рияде договоренностей на этот счет", - подчеркивают в пресс-службе.

Сторонами также затрагивались различные аспекты российско-саудовского взаимодействия по линии других многосторонних организаций, отмечают в Кремле.

Презентом РФ и наследным принцем Саудовской Аравии условлено о продолжении контактов на различных уровнях.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, САУДАРАВИЯ, РАЗГОВОР


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