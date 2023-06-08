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Цена на нефть

07.06 $/bbl +/- WTI 72.53 +0.79 Brent 76.95 +0.66

ТЭК 08.06.2023 09:26

Цены на нефть опускаются

Цены на нефть опускаются в четверг в связи с сохраняющимися опасениями в отношении перспектив спроса.

Опубликованные накануне данные министерства энергетики США показали рост запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, по итогам седьмой недели подряд - на 1,7 млн баррелей. Кроме того, запасы бензина в Штатах увеличились на 2,74 млн баррелей.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в четверг составляет $76,76 за баррель, что на $0,19 (0,25%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подорожали на $0,66 (0,9%) до $76,95 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,15 (0,21%), до $72,38 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов поднялась на $0,79 (1,1%), до $72,53 за баррель.

В целом запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 452 тыс. баррелей, говорится в докладе Минэнерго. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 1,5 млн баррелей.

Трейдеры обратили внимание на показатель загрузки мощностей нефтеперерабатывающих предприятий США, который вырос на прошлой неделе на 2,7 процентного пункта - до 95,8%, что является максимумом с 2019 года. Эти данные были восприняты как сигнал возможного повышения спроса на бензин и дизельное топливо, учитывая начавшийся автомобильный сезон.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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