Армянские НВФ в Карабахе подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в четверг позиций азербайджанской армии со стороны армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском регионе.

«8 июня с 11:25 до 18:40 члены армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу позиции нашей армии в направлении Физулинского, Ходжалинского и Шушинского районов», - говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.

В министерстве сообщили, что подразделения азербайджанской армии приняли «адекватные ответные меры».

Кроме того, продолжили в военном ведомстве, члены армянских НВФ под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Агдамского, Физулинского, Ходжавендского, Ходжалинского и Шушинского районов.

В результате незамедлительных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены, заявили в Минобороны Азербайджана.

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