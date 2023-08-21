Минобороны Азербайджана сообщает о втором за сутки обстреле позиций азербайджанской армии на границе с Арменией

Министерство обороны Азербайджана сообщает о втором за понедельник обстреле армянскими военными позиций азербайджанской армии на условной границе с Арменией.

"ВС Армении 21 августа с 09:30 до 10:10 со своих позиций в направлении населённого пункта Йухары Шоржа и Йухары Загалы Басаркечарского района из стрелкового оружия обстреливали позиции азербайджанской армии в направлении населённых пунктов Зейлик и Безирхана Кельбаджарского района", - отмечает оборонное ведомство.

По информации Минобороны, подразделениями ВС Азербайджана были приняты ответные меры по указанным направлениям.

"Кроме того, незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, 21 августа с 07:05 до 07:20 предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Ходжалинского района", - говорится в информации.

Минобороны отмечает, что в результате неотложных мер, принятых подразделениями ВС Азербайджана эти работы были немедленно остановлены.

Н.Аббасова