Азербайджанские военные пресекли попытку НВФ в Карабахе установить фортификационные сооружения

Азербайджанские военные в субботу пресекли попытку армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском регионе Азербайджана установить долговременные фортификационные сооружения, сообщили в министерстве обороны Азербайджана

"15 июля около 10:00 члены армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Ходжалинского района", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны Азербайджана добавили, что "в результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены".

В.Алиев