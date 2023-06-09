Путин заявил о значительных потерях украинских военных при наступлении

Президент РФ Владимир Путин заявил о значительных потерях вооруженных сил Украины за прошедшие дни, отметив, что цифры превышают классическую формулу контрнаступления три к одному.

"За эти дни мы наблюдаем значительные потери войск украинского режима. Известно, что при наступательных операциях потери примерно три к одному, это такая классика, но в данном случае это значительно превышает вот этот классический показатель", - заявил Путин журналистам.

Как отметил Путин, "можно совершенно точно констатировать, что это наступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии". При этом, по его словам, "ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач".