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СНГ 09.06.2023 20:54

Путин заявил о значительных потерях украинских военных при наступлении

Президент РФ Владимир Путин заявил о значительных потерях вооруженных сил Украины за прошедшие дни, отметив, что цифры превышают классическую формулу контрнаступления три к одному.

"За эти дни мы наблюдаем значительные потери войск украинского режима. Известно, что при наступательных операциях потери примерно три к одному, это такая классика, но в данном случае это значительно превышает вот этот классический показатель", - заявил Путин журналистам.

Как отметил Путин, "можно совершенно точно констатировать, что это наступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии". При этом, по его словам, "ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач".

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ВЛАДИМИР ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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