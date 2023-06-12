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Туризм 12.06.2023 16:36

Турпоток из Израиля в Азербайджан за 5 месяцев вырос в 1,7 раза

Глава Госагентства по туризму Азербайджана (ГАТ) Фуад Нагиев провел встречу с министром туризма Израиля Хаиом Кацом обсудили текущее состояние азербайджано-израильских туристических отношений и перспективы на будущее.

«В ходе встречи были рассмотрены деятельность в Тель-Авиве туристического представительства Азербайджанского бюро по туризму, увеличение количества прямых рейсов, программы студенческого обмена с израильскими университетами, формирование совместных туристических продуктов и обмен взаимным опытом», - отмечается в информации ГАТ.

Также состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в форматах B2B и B2C и организации визитов представителей израильских СМИ в Баку.

Вместе с тем на встрече азербайджанская сторона пригласила делегацию израильских компаний в Азербайджан для ознакомительного тура с целью привлечения инвестиций в туристическую сферу освобожденных от оккупации территорий (Карабах и Восточный Зангезур – ИФ).

По данным ГАТ, в 2022 году турпоток из Израиля в Азербайджан увеличился в 4 раза – до 23,935 тыс. человек. За 5 месяцев 2023 года число граждан Израиля, посетивших Азербайджан, увеличилось на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 8,611 тыс. человек.

Х.Насирзаде

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ТУРИЗМ


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