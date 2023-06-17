Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8598 RUR   0.0204 GBR   2.1727 TRY   0.0719

Цена на нефть

15.06 $/bbl +/- WTI 70.62 +2.35 Brent 75.67 +2.47

АПК 17.06.2023 12:30

Азербайджан в апреле вернулся на второе место среди крупнейших поставщиков лесных орехов в Германию

Азербайджан в апреле 2023 года вернулся на второе место по поставкам очищенных лесных орехов в Германию.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по материалам Федерального статистического управления ФРГ (Destatis)в январе Азербайджан являлся четвертым по величине поставщиком этой продукции в Германию, в феврале – вторым, в марте – третьим.

Согласно статданным, в апреле Германия всего импортировала 3,944 тыс. тонн очищенного лесного ореха (спад на 27,5% по сравнению с апрелем 2022 года) на 24,578 млн евро (спад на 24,2%).

В тройку ведущих поставщиков в апреле вошли Турция, традиционно занимающая первое место (2,924 тыс. т на 17,223 млн евро), Азербайджан (308 т на 1,677 млн евро) и Грузия (302 т на 1,425 млн евро).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт очищенных лесных орехов в Германию из Азербайджана в апреле 2023 года вырос в физическом выражении в 1,8 раза, в денежном – в 1,6 раза.

В целом, в январе-апреле Азербайджан экспортировал в Германию 2,236 тыс. т лесных орехов (+2,7 раза) на сумму 12,082 млн евро (+2,5 раза).

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, ОРЕХ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Азербайджан в I кв. увеличил поставки лесных орехов в Германию в 2,9 раза

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az