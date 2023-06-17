Азербайджан в апреле вернулся на второе место среди крупнейших поставщиков лесных орехов в Германию

Азербайджан в апреле 2023 года вернулся на второе место по поставкам очищенных лесных орехов в Германию.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по материалам Федерального статистического управления ФРГ (Destatis)в январе Азербайджан являлся четвертым по величине поставщиком этой продукции в Германию, в феврале – вторым, в марте – третьим.
Согласно статданным, в апреле Германия всего импортировала 3,944 тыс. тонн очищенного лесного ореха (спад на 27,5% по сравнению с апрелем 2022 года) на 24,578 млн евро (спад на 24,2%).
В тройку ведущих поставщиков в апреле вошли Турция, традиционно занимающая первое место (2,924 тыс. т на 17,223 млн евро), Азербайджан (308 т на 1,677 млн евро) и Грузия (302 т на 1,425 млн евро).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт очищенных лесных орехов в Германию из Азербайджана в апреле 2023 года вырос в физическом выражении в 1,8 раза, в денежном – в 1,6 раза.
В целом, в январе-апреле Азербайджан экспортировал в Германию 2,236 тыс. т лесных орехов (+2,7 раза) на сумму 12,082 млн евро (+2,5 раза).
Р.Керимов
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