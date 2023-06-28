Швейцария вслед за ЕС ввела новые меры против физлиц и юрлиц в рамках санкций против РФ

Власти Швейцарии ввели вслед за ЕС ограничительные меры против физических и юридических лиц, принятые в рамках 11 пакета европейских санкций; решение о принятии остальных мер рассмотрят до конца августа, говорится в заявлении на сайте правительства.
"Федеральный совет 28 июня был проинформирован, что федеральный департамент экономики, образования и исследований, который несет ответственность за санкции, расширил санкционные списки в отношении России", - говорится в заявлении, опубликованном в среду.
Отмечается, что это касается только утвержденных ранее в июне санкций ЕС в отношении физических и юридических лиц. В Швейцарии эти меры вступят в силу в 18:00 по местному времени (20:00 по бакинскому времени).
При этом решение о том, принимать ли остальные меры, принятые ЕС в рамках 11 пакета, в Берне будет принято до конца августа.
Новый пакет санкций ЕС был принят 23 июня.
В рамках 11 пакета в санкционные списки ЕС попали 71 физическое лицо и 33 структуры, среди которых российские чиновники, журналисты, предприниматели, военные, а также компании, связанные с оборонно-промышленным комплексом.
Помимо этого, в рамках 11-го пакета санкций ЕС также отменялись временные разрешения для Германии и Польши импортировать российскую нефть через трубопровод "Дружба".
В рамках нового антироссийского пакета санкций ЕС полностью запретил проезд по своей территории грузовикам с российскими прицепами и полуприцепами.
Власти ЕС также запретили импорт сталепродукции и изделий, для производства которых использовался металл из РФ. ЕС будет требовать у импортеров металла в страны союза доказательства того, что используемые ресурсы для переработки не поступали из России.
Среди прочего, ЕС продлил приостановку действия лицензий на вещание пяти российских СМИ: RT Balkan, Oriental Review, New Eastern Outlook, Царьград и Катехон.
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