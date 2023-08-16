Швейцария присоединилась к части 11-го пакета санкций ЕС против РФ

Власти Швейцарии ввели ряд мер, которые ранее имплементировал Евросоюз в отношении России в рамках 11-го санкционного пакета, говорится в опубликованном в среду коммюнике швейцарского правительства.
Речь идет о "запрете на экспорт товаров двойного назначения и иных товаров, которые могли бы способствовать военно-техническому усилению России".
Кроме того, под санкции попали электронные компоненты и прекурсоры химического оружия.
Среди прочего, Швейцария запретила продажу в Россию объектов интеллектуальной собственности, относящихся к некоторым товарам, а также транзит через Россию, в том числе реактивного топлива.
Новый пакет санкций ЕС был принят 23 июня. В рамках 11 пакета в санкционные списки ЕС попали 71 физическое лицо и 33 структуры, среди которых российские чиновники, журналисты, предприниматели, военные, а также компании, связанные с оборонно-промышленным комплексом.
28 июня Швейцария уже присоединилась к части мер в рамках этого пакета санкций, введя ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц.
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