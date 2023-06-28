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СНГ 28.06.2023 23:50

Более 100 гостиниц построят в рамках проекта Каспийского прибрежного кластера

Более 100 объектов размещения на почти 5 тыс. номеров будет построено в Дагестане в рамках реализации проекта Каспийского прибрежного кластера, сообщил в среду министр экономического развития России Максим Решетников.

"Вместе с Дагестаном разработали концепцию Каспийского прибрежного кластера. Предлагается создавать его этапами, начать с северной части Дербентского района. Есть земельные участки на единой территории в 200 гектаров, делаем мастер-план будущего морского курорта. Он будет включать размещение более 100 объектов: гостиниц почти на 5 тысяч номеров (10% от действующего номерного фонда всего СКФО), спортивных, развлекательных объектов, гавани", - сказал он на совещании по развитию туристической отрасли в России с участием президента Владимира Путина.

По словам Решетникова, корпорация Кавказ.РФ вложит 10 млрд в инженерную инфраструктуру, в том числе за счет денег, полученных от продажи курорта Архыз.

"Регион совместно с корпорацией обязуется подвести газ и электричество, улучшить транспортную доступность курорта. Интерес со стороны инвесторов уже есть. Проектные работы по инженерной инфраструктуре начнутся осенью, строительство объектов в следующем году. И, как вы и поручали, рядом с кластером предусмотрели место для размещения Всероссийского детского центра "Дагестан", - сообщил министр.

По его словам, для самого Дербента утвержден план по развитию. Его реализация качественно улучшит городскую и туристическую среду, сохранив исторический облик.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ГОСТИНИЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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