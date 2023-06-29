Нефть перешла к росту, Brent подорожала до $74,37 за баррель

Цены на нефть начали расти днем в четверг, инвесторы реагируют на обнародованные накануне данные о резком сокращении запасов в США и оценивают заявления представителей центробанков.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:31 подорожали на 34 цента (0,46%) - до $74,37 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 30 центов (0,43%) - до $69,86 за баррель.

По итогам торгов в среду Brent выросла в цене на 2,5%, WTI - на 2,8%.

Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 9,6 млн баррелей, сообщило министерство энергетики США. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозировали менее существенное снижение - на 4,8 млн баррелей.

Однако подъем нефтяных котировок сдерживают ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил на форуме ЕЦБ в Синтре в среду, что большинство руководителей американского Центробанка видят возможность еще как минимум двух повышений базовой процентной ставки. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард в свою очередь сказала о высокой вероятности подъема ставок в еврозоне в июле.

"Ястребиные комментарии Федрезерва на фоне сохраняющихся инфляционных опасений" оказывают давление на цены на нефть, написали аналитики ING.