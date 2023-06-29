Мировые извлекаемые запасы нефти за год выросли на 52 млрд баррелей - Rystad

Объем извлекаемых запасов нефти в мире оценивается в 1,624 трлн баррелей, за год показатель вырос на 52 млрд баррелей, говорится в исследовании Rystad Energy.
При этом экономическую целесообразность будет иметь извлечение менее 1,3 трлн баррелей до 2100 года из указанной цифры при средней цене на Brent в $50 за баррель.
За минувший год в мире было добыто 30 млрд баррелей нефти, при этом объем новых открытых запасов составил 84 млрд баррелей, отмечают аналитики.
Уровень извлекаемых запасов нефти в ведущих нефтедобывающих странах разнится, говорится в отчете. В Великобритании запасов хватит менее чем на пять лет добычи, в Канаде - более чем на 20 лет. Среди стран ОПЕК лидирует Иран, где разведанных резервов достаточно для почти 13 лет добычи.
В абсолютном выражении мировым лидером по объему запасов является Саудовская Аравия - 271 млрд баррелей. Второе место занимают США с показателем в 192 млрд баррелей, третье - Россия (143 млрд баррелей), четвертое - Канада (127 млрд баррелей). Топ-6 замыкают Ирак и Иран с запасами в размере 107 млрд и 88 млрд баррелей соответственно.
По оценке экспертов Rystad, в сценарии, при котором потепление глобального климата к 2100 году удастся ограничить 1,9 градусами Цельсия, на нефтедобычу придется около 0,2 градуса.
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