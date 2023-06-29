Нефть перешла к росту на статданных из США, Brent у $74,5 за баррель

Нефть, проводящая волатильную сессию в четверг, перешла к росту в ходе вечерних торгов на признаках устойчивости американской экономики.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 подорожали на 49 центов (0,66%) - до $74,52 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на 54 цента (0,79%) - до $70,11 за баррель.

Главным фактором для мировых рынков в четверг стала публикация окончательной оценки роста американской экономики в первом квартале. Министерство торговли США повысило оценку подъема ВВП в январе-марте до 2% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 1,3%.

Первая реакция на опубликованные данные привела к укреплению доллара и снижению цен на нефть, поскольку сильный доллар снижает спрос на сырьевые активы со стороны держателей других валют. Американская валюта подорожала на ожиданиях, что данные об устойчивости экономики станут еще одним аргументом для Федрезерва в пользу повышения процентных ставок.

Однако затем инвесторы сосредоточились на позитивном аспекте статданных, и нефть вернулась к росту.

Поддержку котировкам также оказали данные о падении запасов нефти в США на прошлой неделе на 9,6 млн баррелей вместо ожидавшегося опрошенными S&P Global Commodity Insights экспертами снижения на 4,8 млн баррелей.

"Если запасы в США продолжат сокращаться из-за здорового глобального спроса на местные сорта нефти и, возможно, активного потребления бензина в США, эти данные могут стать предвестником того, что будет наблюдаться в ближайшие месяцы", - отметил аналитик PVM Oil Associates Ltd. Тамаш Варга.