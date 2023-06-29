Европарламент желает уже в этом году начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС

Председатель Европарламента (ЕП) Роберта Метсола заявила, что Украина продолжит оставаться ключевым вопросом внешней политики ЕС и высказалась за начало переговоров о вступлении страны в Евросоюз ещё в нынешнем году.
"Мы можем быть уверенными, что Украина должна остаться нашим приоритетом номер один", - сказала глава ЕП в четверг на пресс-конференции в Брюсселе после традиционной речи перед главами государств и правительств стран ЕС на саммите Евросоюза.
"Что касается (Европейского) парламента, наша позиция очень ясна: переговоры о вступлении должны начаться уже в этом году. Мы надеемся, что декабрьский Европейский совет станет моментом, когда этот шаг будет сделан", - продолжила Метсола.
Она назвала великолепными достигнутые результаты реформ на Украине, несмотря на ситуацию в стране, и вместе с тем призвала украинскую сторону ускорить работу над реформами, тогда, по ее словам, в Брюсселе будут готовы предпринять соответствующие действия. При этом председатель ЕП отметила, что, опираясь на мнения европейских лидеров об Украине, она верит в результат и испытывает оптимизм.
В ответ на уточняющий вопрос Метсола добавила, что такой же подход Европарламента относится и к Молдавии. И от Кишинева также ждут "реформ с проевропейской траекторией".
Она подчеркнула важность соблюдения сроков, рекомендуемых ЕС, чтобы необходимые критерии были выполнены для принятия решения Евросоюзом. "И я надеюсь, что переговоры могут быть начаты в этом году", - подытожила глава Европарламента.
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