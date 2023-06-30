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Дальнее зарубежье 30.06.2023 20:00

Моди в разговоре с Путиным призвал к дипломатическому урегулированию украинской проблемы

Премьер Индии Нарендра Моди заявил в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, что кризис вокруг Украины нужно урегулировать путем дипломатии.

"Говоря о ситуации в Украине, премьер вновь призвал к диалогу и дипломатии", - говорится в заявлении МИД Индии.

Также лидеры говорили о развитии отношений Индии и РФ и о стремлении дальше укреплять стратегическое партнерство между странами. Кроме того, Моди и Путин обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим интерес для обеих стран.

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Тэги: ИНДИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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