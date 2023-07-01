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Дальнее зарубежье 01.07.2023 00:19

Представители ООН и РФ могут в ближайшие дни провести встречу по «зерновой сделке»

Представители ООН и России могут в предстоящие дни провести встречи по вопросу продления черноморской зерновой инициативы, заявил в пятницу представитель генсека ООН Фархан Хак.

"Я думаю, что в ближайшие дни пройдет встреча официальных лиц", - сказал Хак на брифинге, отвечая на вопрос журналиста о том, проходят ли какие-либо встречи между ООН и Россией по "зерновой сделке".

Он отметил, что о каких-либо конкретных встречах пока он объявить не может.

Ранее в пятницу Хак заявил, что Совместный координационный центр (СКЦ) с 26 июня не выдал разрешения на присоединение к черноморской зерновой инициативе ни одному новому сухогрузу. По его словам, в случае, если новые суда не смогут участвовать в инициативе, в портах "застрянут миллионы тонн продовольствия" до 17 июля, когда истекает срок действия сделки.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений.

Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта, тогда "зерновую сделку" продлили еще на 60 дней - до 18 мая.

17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что черноморскую зерновую инициативу продлили еще на два месяца.

25 мая МИД РФ заявил, что "черноморской инициативе" придется подыскивать альтернативы, если "Россельхозбанк" не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других "системных" проблем, блокирующих российский сельхозэкспорт.

В июне генсек ООН Антониу Гутерриш заявил об упорной работе над продлением зерновой сделки. При этом он выразил беспокойство по поводу того, что в июле РФ может из нее выйти.

Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва думает над тем, чтобы выйти из "зерновой сделки". Путин отметил, что 40 с лишним процентов украинского зерна идет не беднейшим странам, а "во вполне благополучные страны Евросоюза - они главный получатель украинского зерна, оно подешевле - и им хорошо, и Украине за это деньги платят".

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Тэги: ООН, РОССИЯ, ЗЕРНО


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