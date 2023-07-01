В ЕС осудили сожжение Корана в Швеции

Акция в Стокгольме по сожжению Корана никоим образом не отражает мнение Европейского союза, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Сожжение Корана или любой другой священной книги является оскорбительным, неуважительным и явным актом провокации. Проявлениям расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости нет места в Европе. Еще более прискорбно, что такой акт был совершен в важный для мусульман праздник Курбан-Байрам", - говорится в коммюнике, опубликованном в субботу в Брюсселе.

При этом в документе подчеркивается, что Евросоюз "продолжает отстаивать свободу религии или убеждений и свободу выражения мнений (...)". "Настало время выступить вместе за взаимопонимание и уважение и предотвратить дальнейшую эскалацию", - сказано в заявлении представителя ЕВС.

В Брюсселе отмечают, что ЕС внимательно следит за развитием событий в Багдаде, призывает к спокойствию и сдержанности и осуждает нападения на дипломатические помещения.

Ранее сообщалось, что полиция Швеции разрешила активистам провести в среду акцию протеста близ крупнейшей мечети Стокгольма. Один из участников шествия - 37-летний выходец из Ирака - сжег перед мечетью несколько страниц Корана. Это вызвало возмущение в мусульманском мире. Иракские власти потребовали от правительства Швеции выдать иммигранта, устроившего сожжение страниц Корана.