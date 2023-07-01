Макрон отложил визит в ФРГ из-за беспорядков во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон решил перенести на более поздний срок визит в ФРГ в связи с не прекращающимися во французских городах ночными беспорядками, сообщают в субботу парижские СМИ.
Изначально планировалось, что визит Макрона в Германию пройдет с вечера воскресенья по вторник. Однако теперь немецкая сторона сообщила, что эту поездку решили отложить. О том, когда именно она состоится, пока не сообщается.
"Президент Франции Макрон и президент ФРГ Штайнмайер сегодня провели телефонный разговор. Президент ФРГ попросил проинформировать его о ситуации во Франции. Президент Макрон попросил перенести на более позднее время визит в Германию", - сообщили в немецкой канцелярии.
На субботу назначены похороны 17-летнего подростка, смерть которого во вторник от пули полицейского в парижском пригороде Нантере, спровоцировала массовые беспорядки. Замеченный полицейским патрулем при нарушении правил дорожного движения, он не подчинился требованию остановиться для контроля и попытался скрыться. Один из патрульных выстрелил в него. С тех пор каждую ночь во Франции происходят масштабные беспорядки. Власти страны были вынуждены выделить дополнительные силы полиции и жандармерии для того, чтобы противостоять хулиганам.
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